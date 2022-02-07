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Трусова и Щербакова прыгнули восемь четверных после золота Валиевой. Успех Камилы разозлил ее соперниц

Трусова и Щербакова прыгнули восемь четверных на тренировке после золота Валиевой
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters
Расклад в женском одиночном катании начинает меняться?

Тренировка одиноких Александры и Анны под «Болеро» Валиевой в день ее единоличной победы в команднике — наверное, самое трагичное и странное зрелище, что я когда-либо видел в фигурном катании вне соревнований.

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Тяжелое зрелище

Трусова или Щербакова могли проводить эту тренировку в ранге олимпийских чемпионок — хотя вряд ли бы они тогда явились на запасной каток. Приобретению нового статуса ничего не мешало — кроме того, что их две и выбрать между ними решительно невозможно. Они в итоге ни разу не появились даже в боксе сборной России на команднике. И их можно понять. Золото России — не их праздник. Давайте скажем объективно.

Аню и Сашу ждала рутинная работа на тренировочном катке в вечер, когда всем на тренировки было максимально по барабану. Никаких толп японцев, все китайцы поехали смотреть шорт-трек, закончившийся очередным скандалом, завалом на финишной ленточке и судейской победой Китая. И только Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков и несколько русских журналистов следили за этим тяжелым зрелищем.

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Казалось, что оно будет таким. Но девчонки провели, возможно, лучшую тренировку в карьере. И сложно поверить, что золото Валиевой и недопуск до командника просто так случайно подвернулись рядом на хронологической ленте.

В сухом остатке: Трусова прыгнула пять четверных. Да, наконец-то! Под музыку. И сделала несколько удачных попыток тройного акселя. Прямо с чистыми выездами. В прогоне под музыку бронзовая призерка Евро сделала флип, сальхов (со степ-аутом и касанием руками льда, но без падения), тулуп в каскаде с тройным тулупом и два лутца (в каскадах с двойным тулупом и ойлером + тройным сальховом). Все остальные элементы также были исполнены чисто.

При таком контенте Трусова вполне способна конкурировать с Валиевой.

Щербакова только пожала плечами

Но и Щербакова не отстала. Анна тоже вышла предельно сконцентрированной — разрывать. И сделала прокат под музыку с тремя четверными. Четверной лутц, каскад четверной флип + тройной тулуп и четверной флип. Все остальные элементы, включая каскад из тройных лутц + риттбергер, были также сделаны чисто. Сильнейший прокат, возможно, лучший за весь сезон из публичных. До этого в сезоне Щербакова ни разу не делала на официальном старте более одного четверного.

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Да, Аня заметно запыхалась и тяжело дышала после прогона, но для олимпийской медали потребуется выложиться лишь четыре минуты — дальше можно будет отдыхать очень долго. Может быть, вообще больше не выходить на лед.

После тренировки мы выразили Трусовой респект за пять квадов, на что она широко заулыбалась. Ане как самой грамотной в общении фигуристке в олимпийской команде я все-таки задал вопрос о том, что ее ждали в команднике и чье было решение не ставить. Аня, уходя, пожала плечами, что-то тихо сказала, но услышать было невозможно. Уверен, девушки реально разочарованы решением федерации. Ведь мы понимаем — шансов, что олимпийское золото в своей жизни возьмут Щербакова и Трусова, почти нет. Что Щербакова или Трусова — немного, но есть.

Значит, брать его надо прямо сейчас. И обе фигуристки сделали большой шаг к нему.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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