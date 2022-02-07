Рационального зерна в решении выступать без замен нет. Мнение журналиста «СЭ»

Понимаем ли мы, на какие риски идем перед личными соревнованиями, где разыгрывается в четыре раза больше медалей, чем в команднике?

Концовка командного турнира по фигурному катанию скатилась в формальность. Наши соперники заявляют вторые номера и отказываются от реальной борьбы, разрывы между призерами настолько большие, что смена статуса-кво возможна только разве что при участии фактора омикрона. После победы одиночника Марка Кондратюка над американцем Винсентом Чжоу шансы команды Олимпийского комитета России стать первой близятся к ста процентам. Казалось бы, дайте отдых лидерам и наградите за заслуги тех, кто заслужил медалей не меньше остальных? Но нет. ФФККР подтвердила инсайды и решила сохранить во всех видах первые номера. Якобы, чтобы никого не обидеть. Но на самом деле, чтобы не мучать себя выбором и его последствиями.

Да, перед произвольными программами мы призывали руководство нашего фигурного катания подойти к заменам максимально ответственно, и не рисковать попусту. И теперь нам скажут — вы ведете как критиканы. Сначала вроде намекали на необходимость отказаться от экспериментов с составом, а теперь недовольны отсутствием новых лиц в заявках. Однако проблема вовсе не в конкретных кадровых перестановках или их отсутствии, а в стилистике принятия решений. К сожалению, основными постулатами здесь в данный момент являются непрозрачность, отсутствие стратегии и дикий страх перед ответственностью. Победителей не судят, и вряд ли о каких-то проблемах будут говорить по завершении командного турнира. Но понимаем ли мы, на какие риски идем перед личными соревнованиями, где разыгрывается в четыре раза больше медалей, чем в команднике?

Соревновательных рисков сделать замены не было

Сколько было споров по поводу составов на командный турнир, различных тактик и схем. Как не проиграть американцам, но при этом никого не обидеть? Выбрать самых достойных, но при этом думать на перспективу? Стоит ли давать медальные шансы тем, кто, вероятнее всего, завершит карьеру? Много вопросов, на которые нет однозначного ответа. Что не означает отсутствие необходимости отвечать на них вовсе. С учетом перевеса в три балла и явном преимуществе России в парном катании и женском одиночном варианты, при которых США хотя бы приблизятся к нам по итогам всех видов командника — не более чем теоретические. Разговоры о тай-брейке и важности высокой суммы баллов потеряли актуальность после первой же «бабочки» Винсента Чжоу. Либо после смачного падения Карен Чен. Даже сами американцы в себя не верят и думают, как сохранить серебро.

Так почему же российская сборная, вместо того, чтобы осчастливить (а вернее — признать реальные заслуги) большего числа своих спортсменов без всякого риска для результата предпочла играть на максимум? Ведь мы могли ставить резервистов без всякой потери качества. Разве хотя бы кто-то сомневается, что Анна Щербакова с Александрой Трусовой выиграли бы женскую произволку? А Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, либо Александра Бойкова с Дмитрием Козловским обошли бы не самую именитую вторую пару Китая? Ведь не просто так конкуренты меняли основу на резерв. Логика здесь не сколько в гуманизме, а в прагматизме. Ведь истории, когда фигуриста хватает на четыре ровных олимпийских проката — крайне редки. Вспомните Юлию Липницкую в Сочи-2014. Одно дело, когда вариантов нет, и кем-то приходится жертвовать. Другое — когда возможность дать отдохнуть имеется, но ей не пользуются. Причем объяснения одно нелепее другого.

Федерация мучалась в метаниях, кого именно выбрать

Состав команды ОКР на командник до последнего держался в секрете. Мы узнавали его по крупицам, через сливы и ошибки СММ-щиков. ФФККР хотела всех обмануть и переиграть. Но если кого и переиграли — то самих себя. Хочется верить, что у Камилы Валиевой, как и у Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым хватит физических (но что гораздо важнее на Олимпиаде — моральных) сил на личный турнир. Иначе представьте себе драму, при которой они упускают личное золото? Между прочим, Мишиной с Галлямовым предстоит обыгрывать китайскую пару у них дома. А Валиевой — Трусову с пятью четверными. Конкуренты отдохнули, голодны до побед. Наград у них еще нет, в отличие от наших без пяти минут чемпионов. Вспомните Аделину Сотникову из 2014-го — ее прокат жизни родился ровно в тот момент, когда ее отцепили от золотого поезда командного турнира в Сочи.

Если таким путем хотели раззадорить Трусову и Щербакову, в то же время нагрузив Валиеву и повысив градус интриги — то это прекрасно получилось. Мешать нашей первой паре спокойно готовится к сражению с китайцами также входило в планы? Либо таким образом злее будут Тарасова/Морозов и Бойкова с Козловским? Рационального зерна в решении выступать без замен нет. Внутри федерации, видимо, так и не смогли выбрать между гонкой за квадами Трусовой и титулами Щербаковой. Между тренерами Тамарой Москвиной и Этери Тутберидзе. Между парами и мечтой Дианы Дэвис об олимпийском золоте, в конце концов. Слишком много заинтересованных лиц в этом клубке интриг. «Так не доставайся же ты никому!», — сослались на Островского, и лишили людей, быть может, единственного в жизни шанса стать олимпийскими чемпионами. Оправдает ли себя такая «надежность»?