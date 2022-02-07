Жесткое падение Мишиной и Галлямова в произвольной программе командного турнира

Российские фигуристы Мишина и Галлямов упали во время произвольной программы командного турнира Олимпиады

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали во время произвольной программы командного турнира Олимпиады-2022.

Галлямов не удержал партнершу в конце выступления. При этом российская пара получила 145,20 балла и показала первый результат, опередив Японию, Канаду и США. Китайская пара выступит после россиян.

Падение Мишиной и Галлямова.

Падение Мишиной и Галлямова.