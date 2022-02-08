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Сегодня, 11:29

Ягудин оценил уровень российских фигуристов после короткой программы на ОИ-2022

Ягудин отреагировал на выступление российских фигуристов в мужской короткой программе по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
Георгий Скобликов
Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских фигуристов в мужской короткой программе по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Говорил, что шанс есть всегда и у всех. Есть такое выражение: «Снимите розовые очки». Я их всегда снимаю и могу трезво оценивать ситуацию. Естественно, я понимаю на что способны наши одиночники. Сегодня Женя Семененко — молодец, справился со всеми элементами, не дал ни малейшего шанса поставить даже небольшой минус. Понятно, что оценивать выступление Андрея Мозалева бессмысленно, поскольку этого проката не существовало, к сожалению», — сказал Ягудин «СЭ».
Также Алексей Ягудин высказался о прокате Марка Кондратюка в короткой программе и уровне российских фигуристов.
«Марк Кондратюк оказался между Семененко и Мозалевым. Здесь имеет место быть эмоциональное опустошение после командного турнира. По физике видно, что молодец, но какого-то заряда, дополнительной концентрации не хватило. Молодец, что боролся и спасал прыжковые элементы. Вот как раз у Семененко отрыв в 10 баллов, это техника, которая пострадала у Кондратюка. Наш уровень на сегодняшний день приблизительно такой, где находится Семененко. Это при том, что Юдзуру Ханю сорвал элемент. Как бы где-то там в десятке при хорошем раскладе. Но стоит отметить, что основную задачу Олимпийских Игр Марк выполнил на пять с плюсом, помог по-максимуму команде выиграть олимпийское золото командного турнира», — добавил Ягудин.
Ранее, 8 февраля, состоялись короткие программы у мужчин. Российский фигурист Евгений Семененко занимает 7-е место (95,76 балла), Марк Кондратюк — 15-е (86,11), а Андрей Мозалев — 23-е (77,05).

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Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Ягудин
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