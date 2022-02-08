В ФФККР объяснили, почему Мишина и Галлямов пропустили тренировку

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Ольга Ермолина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала, как чувствуют себя фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов после падения.

«Пропуск тренировки Анастасии и Александра ни с чем не связан. Это было запланировано. Они вчера только выступали в командных соревнованиях. Что касается их состояния, еще вчера Галлямов говорил, что все хорошо. Они сидели на трибуне, болели за ребят», — сказала Ермолина «СЭ».

Ранее, 8 февраля, «СЭ» стало известно, что российские фигуристы, представители парного катания Анастасия Мишина/Александр Галлямов пропустили тренировку на Олимпиаде.

7 февраля Мишина и Галлямов жестко упали во время проката произвольной программы в командном турнире.