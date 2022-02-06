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Сегодня, 09:20

Ягудин: «Если в Пекине не случится землятресение, то командное золото в фигурном катании будет нашим»

Ягудин ждет от сборной России по фигурному катанию золотую медаль в командных соревнованиях Олимпиады-2022
Антон Иванов

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Мне кажется, что Марк должен быть доволен второму месту сегодня. В последние годы мужчины приучили нас следить за фигурным катанием с успокоительными препаратами. Никогда не знаешь, что может приключиться. Но Марк в этом сезоне бесподобен. Действующий чемпион России и Европы в эти дни в очередной раз доказал, что он действительно по праву является лидером нашей сборной. Сегодня Марк дал нашей сборной дополнительный глоток воздуха, очень помог. Как я могу оценить вероятность золота? Я думаю, что если в Пекине не случится землятресение, то командное золото будет нашим. Какая бы от нас девочка не выступала, проигрывать там некому. Такое большое преимущество не отыгрывается. Не знаю, что должно произойти, чтобы первое место ушло от нас», — сказал Ягудин «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у мужчин в командном турнире фигурного катания.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Таким образом, он принес российской команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию пройдет произвольная программа в парном катании. Прокат пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.

Марк Кондратюк. Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника

Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Ягудин
Марк Кондратюк
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