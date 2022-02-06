Немецкое издание сравнило прокат Валиевой в командном турнире на Олимпиаде с погоней за бабочкой

Немецкое издание Deutsche Welle выразило восхищение прокатом короткой программы российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Грандиозно. Это погоня за бабочкой, погоня за олимпийским золотом... Она стала на шаг ближе. Талант, который бывает раз в столетие» — говорится в Twitter SkatingScores.

??DW on ??Valieva: «Grandiose. This chase after a Butterfly, this chase after the Olympic gold... she's one step closer. A once-in-a-century talent.» — SkatingScores (@SkatingScores) February 6, 2022