Немецкое издание — о Валиевой: «Талант, который бывает раз в столетие»
Немецкое издание сравнило прокат Валиевой в командном турнире на Олимпиаде с погоней за бабочкой
Немецкое издание Deutsche Welle выразило восхищение прокатом короткой программы российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине.
«Грандиозно. Это погоня за бабочкой, погоня за олимпийским золотом... Она стала на шаг ближе. Талант, который бывает раз в столетие» — говорится в Twitter SkatingScores.
15-летняя россиянка выиграла короткую программу у женщин в рамках командного турнира. За тройной аксель она получила 11,31 балла. Всего она набрала 90,18 балла. Сборная России идет на первом месте в командном турнире.
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