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Сегодня, 08:13

Валиева стала четвертой фигуристкой в истории, исполнившей аксель в три с половиной оборота на Олимпиаде

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Чемпионка Европы Камила Валиева стала четвертой фигуристкой в истории, исполнившей аксель в три с половиной оборота на Олимпийских играх.

15-летняя россиянка выиграла короткую программу у женщин в рамках командного турнира. За тройной аксель она получила 11,31 балла. Всего она набрала 90,18 балла.

Ранее этот элемент на Олимпиадах исполняли: Мидори Ито (Альбервиль-1992), Мао Асада (Ванкувер-2010, Сочи-2014) и Мираи Нагасу (Пхенчхан-2018).

Всего у России 45 баллов в командном турнире Олимпиады в Пекине, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Камила Валиева
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