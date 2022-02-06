Мишин отреагировал на второе место Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде

Российский тренер Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Парень выдал из себя все, что мог. Молодец! Можно ли говорить, что командное золото в кармане? Ни один умный человек не ответит положительно на этот вопрос», — сказал Мишин «СЭ».

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

Таким образом, Кондратюк принес российской команде 9 очков.