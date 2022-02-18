Валиева отправится в Москву с Олимпиады-2022 в Пекине 18 февраля

Российская фигуристка Камила Валиева отправится в Москву из Пекина 18 февраля, сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Самолет с 15-летней фигуристкой должен прилететь в Москву в районе 14:50 (мск).

Валиева на Олимпиаде-2022 завоевала золотую медаль в командном турнире. В одиночном катании фигуристка стала четвертой. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.