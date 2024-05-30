Макдэвид для КХЛ. Ткачев остается в «Авангарде»: контракт на 5 лет и 600 миллионов рублей!
Владимир Ткачев принял решение остаться в «Авангарде» еще на пять лет. Это не только огромный успех менеджмента клуба и локальный праздник для болельщиков «ястребов». В огромном плюсе осталась сама КХЛ, сохранившая у себя одну из своих главных звезд. Огорчиться должны разве что вратари и защитники остальных 22 команд лиги. Им снова придется несладко в каждом матче против «Авангарда».
Сам игрок, как и прошлым летом, всерьез задумывался об отъезде в Северную Америку, чего ни он, ни его агент Шуми Бабаев в частных беседах не скрывали.
Рассуждать о каком-то шантаже с их стороны — максимально примитивная точка зрения. Год назад Ткачев и клуб об условиях контракта договорились заранее. Но сам нападающий дал понять, что будет ждать вариантов из НХЛ, чтобы сделать окончательный выбор. Они его не устроили, поэтому он быстро подписал соглашение с «Авангардом».
Сейчас омский менеджмент сыграл активно и сразу пошел в давление, внезапно для стороны игрока предложив контракт сразу на пять лет. Специально через знающих людей разузнал у заинтересованных сторон о ходе переговоров. У всех одна и та же версия. С учетом того, как тепло к Ткачеву относятся в родном клубе, любому человеку, оказавшемуся на его месте, очень сложно было сказать «нет». Особенно помня, что ранее он уже ездил в Северную Америку и ничего большого там не добился. Менеджеры «Авангарда» проявили прекрасное знание человеческой психологии и решили важнейший вопрос за 15 минут!
Доход Ткачева по новому контракту в «Авангарде» останется примерно прежним. Только часть денег из бонусной части перевели в основную, чтобы соответствовать регламенту. Теперь нападающий гарантированно получит 120 миллионов рублей (то есть всего 600) и еще 30 в качестве бонусов за сезон. Плюс возможны премии за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство, которые не учитываются в потолке зарплат
Круглые цифры в контракте Ткачева смотрятся внушительно на фоне зарплат остальных топ-игроков КХЛ. Однако в действительности 120 миллионов — это только 13,3 процента от потолка в 900 миллионов. Для сравнения возьмем самых дорогих суперзвезд НХЛ Нэйтана Маккиннона (Колорадо) и Коннора Макдэвида (Эдмонтон). В нынешнем сезоне их зарплаты съедали соответственно 15,01 и 14,98 процента в командных платежках. Таким образом, руководство «Авангарда» сильно пошло навстречу своему игроку, но за берега не вышло.
В эпоху потолка зарплат ставить на одну лошадь — это риск. Но надо осознавать, что в нынешних условиях, принимая во внимание скромный рынок игроков и географический фактор, все больше клубов будут делать упор на сохранение своих звезд и долгосрочные соглашения. Совсем как в НХЛ. Она обойдется без Ткачева. Ничего страшного не произойдет. Владимир КХЛ и Омску гораздо нужнее.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2