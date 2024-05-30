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Макдэвид для КХЛ. Ткачев остается в «Авангарде»: контракт на 5 лет и 600 миллионов рублей!

Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачев.
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»
Главная сделка межсезонья.

Владимир Ткачев принял решение остаться в «Авангарде» еще на пять лет. Это не только огромный успех менеджмента клуба и локальный праздник для болельщиков «ястребов». В огромном плюсе осталась сама КХЛ, сохранившая у себя одну из своих главных звезд. Огорчиться должны разве что вратари и защитники остальных 22 команд лиги. Им снова придется несладко в каждом матче против «Авангарда».

Сам игрок, как и прошлым летом, всерьез задумывался об отъезде в Северную Америку, чего ни он, ни его агент Шуми Бабаев в частных беседах не скрывали.

Владимир Ткачев. «Авангард» может лишиться сильнейшего игрока. Ткачев снова собрался в НХЛ

Рассуждать о каком-то шантаже с их стороны — максимально примитивная точка зрения. Год назад Ткачев и клуб об условиях контракта договорились заранее. Но сам нападающий дал понять, что будет ждать вариантов из НХЛ, чтобы сделать окончательный выбор. Они его не устроили, поэтому он быстро подписал соглашение с «Авангардом».

Сейчас омский менеджмент сыграл активно и сразу пошел в давление, внезапно для стороны игрока предложив контракт сразу на пять лет. Специально через знающих людей разузнал у заинтересованных сторон о ходе переговоров. У всех одна и та же версия. С учетом того, как тепло к Ткачеву относятся в родном клубе, любому человеку, оказавшемуся на его месте, очень сложно было сказать «нет». Особенно помня, что ранее он уже ездил в Северную Америку и ничего большого там не добился. Менеджеры «Авангарда» проявили прекрасное знание человеческой психологии и решили важнейший вопрос за 15 минут!

Доход Ткачева по новому контракту в «Авангарде» останется примерно прежним. Только часть денег из бонусной части перевели в основную, чтобы соответствовать регламенту. Теперь нападающий гарантированно получит 120 миллионов рублей (то есть всего 600) и еще 30 в качестве бонусов за сезон. Плюс возможны премии за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство, которые не учитываются в потолке зарплат

Круглые цифры в контракте Ткачева смотрятся внушительно на фоне зарплат остальных топ-игроков КХЛ. Однако в действительности 120 миллионов — это только 13,3 процента от потолка в 900 миллионов. Для сравнения возьмем самых дорогих суперзвезд НХЛ Нэйтана Маккиннона (Колорадо) и Коннора Макдэвида (Эдмонтон). В нынешнем сезоне их зарплаты съедали соответственно 15,01 и 14,98 процента в командных платежках. Таким образом, руководство «Авангарда» сильно пошло навстречу своему игроку, но за берега не вышло.

Фото Global Look Press

В эпоху потолка зарплат ставить на одну лошадь — это риск. Но надо осознавать, что в нынешних условиях, принимая во внимание скромный рынок игроков и географический фактор, все больше клубов будут делать упор на сохранение своих звезд и долгосрочные соглашения. Совсем как в НХЛ. Она обойдется без Ткачева. Ничего страшного не произойдет. Владимир КХЛ и Омску гораздо нужнее.

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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22.04
24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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