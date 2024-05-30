Карлсен представил новую пассию. Эта девушка спасла гения шахмат от безумия

Элла Виктория Мэлоун впервые пообщалась со СМИ и подтвердила романтические отношения со знаменитым гроссмейстером.

Норвежские СМИ впервые получили доступ к таинственной подруге 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Начиная с февраля этого года 33-летнего норвежца регулярно видели в обществе худощавой шатенки по имени Элла Виктория Мэлоун. Молодые люди особо не скрывались, но и не подтверждали публично своих отношений. И вот во время турнира в Ставангере 25-летняя жительница Осло наконец развеяла домыслы, ответив на несколько вопросов телеканала TV2. Повышенное внимание к личной жизни знаменитого гроссмейстера вызвано тем, что разрыв с предыдущей пассией — Элизабет Лоренцен Дьенне — спровоцировал кризис в карьере Магнуса, в ходе которого он, в частности, отказался от защиты своего чемпионского титула.

Непубличная фигура

В феврале Карлсена и Мэлоун видели держащимися за руки на турнире Freestyle Chess Goat Challenge в Вайсенхаусе, Германия. В апреле они вместе появились на красной дорожке на церемонии вручения научной премии Breakthrough в Лос-Анджелесе. Тогда же стало известно, что отец Эллы — американец, а мать — норвежка. Она долгое время жила на две страны, но своим родным городом считает Осло. Девушка свободно говорит по-норвежски, но интервью TV2 почему-то давала по-английски. Возможно, чтобы сохранить между собой и СМИ некий барьер, ведь подруга великого шахматиста пока сильно смущается перед телекамерами.

Никаких секретов Мэлоун не раскрыла, сенсационных заявлений не сделала, но подтвердила, что они с Магнусом — пара, и новая пассия одного из самых завидных женихов мирового спорта во всем старается поддерживать любимого. «Мне непросто ездить с ним на большие турниры, но я все равно это делаю, потому что хочу быть хорошей подругой и поддерживать его во всем, — сообщила Элли. — Сложно видеть, когда Магнус сталкивается с игровыми трудностями, и я всегда уверена в его победе. При этом я человек, который не привык находиться на виду, и поэтому стараюсь держаться подальше от СМИ».

В общем, болельщики, которые беспокоились, что проблемы в личной жизни негативно влияют на психологическое состояние и игру топ-шахматиста, теперь могут быть относительно спокойны. В 2022 году Карлсен расстался со своей прежней девушкой — Элизабет Лоренцен Дьенне, с которой находился в отношениях более трех лет. После этого Магнус порой вел себя странно и даже безумно — отказался от матча за звание чемпиона мира, провалил несколько важных турниров и, что самое прискорбное, устроил скандал с юным Хансом Ниманном, которого обвинил в читерстве. Борьба за честные шахматы — это, конечно, важно. Но Ниманн — явно не та фигура, на которую стоило тратить нервы величайшему игроку современности.

Депрессия

Карлсен впервые выставил напоказ личную жизнь в 2017 году, когда объявил об отношениях с актрисой Синн Кристин Ларсен. Однако этот роман оказался скоротечным, и вскоре пара рассталась. Следующей подругой Магнуса стала студентка кафедры криминалистики университета Осло и модель Элизабет Лоренцен Дьенне. С ней шахматист встречался несколько лет и, по слухам, очень привязался к этой девушке. Однако она хотела семью, а гроссмейстер вместо того, чтобы сделать ей предложение, сосредоточился на подготовке к титульному матчу против Яна Непомнящего. В результате Элизабет ушла от знаменитого бойфренда, вогнав того в жуткую депрессию.

Осенью 2022 года Карлсен снялся с турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе прямо посреди соревнований, заявив, что один из его соперников — 19-летний американец Ханс Ниманн — тайно пользуется компьютерными подсказками. В ответ шахматист, обвиненный в читерстве, подал против норвежца иск на 100 миллионов долларов «за причинение разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни». В августе 2023 года объявлено о досудебном урегулировании этого конфликта. Подробности неизвестны, но по факту Магнус признал, что погорячился. Не исключено, что причиной того срыва стали проблемы на личном фронте и опустошение после победы в чемпионском поединке.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

«Я чувствую, что изменился. Я уже давно внутренне отказался от участия в чемпионском цикле, — говорил норвежец в 2022 году. — В течение нескольких лет мне было важно занимать верхнюю строчку в мировом рейтинге, но теперь я очень редко играю в классические шахматы, поэтому и отношение к первому месту тоже меняется. Я постараюсь остаться номером один, с большим отрывом. Но сейчас, когда я так мало играю в турнирах, мне уже не кажется, что это так важно. Чаще всего я об этом просто не думаю». А через год Магнус раскритиковал формат чемпионского цикла во версии ФИДЕ, венцом которого является матч за шахматную корону. По мнению норвежца, классический чемпионский цикл давно устарел.

При этом Карлсен продвигает новые форматы шахмат. Его компания Play Magnus — один из лидеров в киберспортивном сегменте интеллектуальных игр — в 2022 году была продана за 83 миллиона долларов. В финансовом плане Магнус — один из самых успешных шахматистов в истории. Неплохой доход ему, в частности, принесла серия крупных онлайн-турниров, которую норвежец придумал в 2020 году. Карлсену-бизнесмену очень нужен позитивный образ. И в этом отношении Элла Виктория Мэлоун, скромная и самоотверженная спутница с американскими корнями, — идеальный вариант. А есть ли между молодыми людьми реальные чувства — уже не столь принципиальный вопрос.