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Сегодня, 04:37

«Держись, ты сильная». Усачева поддержала Валиеву

Усачева поддержала Валиеву
Евгений Козинов
Корреспондент

Российская фигуристка Дарья Усачева поздравила российских фигуристок с завоеванием медалей на Олимпиаде в Пекине. Также она поддержала Камилу Валиеву, которая стала четвертой.

Анна Щербакова. Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова — вторая, Валиева — четвертая

«Анют, я безумно рада за тебя. Ты очень многое прошла, преодолела все трудности и получила заслуженную победу! Ты настоящий боец. Также поздравляю Александру Трусову с серебром и хочу поддержать Камилу Валиеву, держись, ты сильная», — написала Усачева в Instagram.

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Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав 251,73 балла. Александра Трусова стала второй — 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место — 224,09 балла.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Дарья Усачева
Камила Валиева
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