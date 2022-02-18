«Держись, ты сильная». Усачева поддержала Валиеву

Российская фигуристка Дарья Усачева поздравила российских фигуристок с завоеванием медалей на Олимпиаде в Пекине. Также она поддержала Камилу Валиеву, которая стала четвертой.

«Анют, я безумно рада за тебя. Ты очень многое прошла, преодолела все трудности и получила заслуженную победу! Ты настоящий боец. Также поздравляю Александру Трусову с серебром и хочу поддержать Камилу Валиеву, держись, ты сильная», — написала Усачева в Instagram.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав 251,73 балла. Александра Трусова стала второй — 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место — 224,09 балла.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.