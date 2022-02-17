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Сегодня, 17:27

В Госдуме отреагировали на выступление российских фигуристок на Олимпиаде

Журова высказалась о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выступление российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.
«Остались яркие впечатления от чистого проката Щербаковой. Было ясно, что это явная заявка на олимпийское золото. Саша поразила, — сказала Журова «СЭ». — Она смелая, рискованная. Она говорила, что покажет спортивное катание, пойдет другим путем и добьется медали. Риск был огромным. Прыжки, которые она заявила, очень серьезные. Если говорить о Камиле, допускаю, что любой взрослый человек не справился бы с тем, что навалилось на нее. Была и ответственность. Мы все за нее очень переживали, посылали наилучшие пожелания. Она ребенок, который показывает фантастическое взрослое катание. У нее все впереди! Главное, идти дальше. Мы не должны потерять такую спортсменку. Четвертое место тоже круто для 15-летней девочки. У нее был сбит график. Спортсмен привыкает к определенным правилам, режиму. У нее было все сбито. Ее вызывали на допрос, не давали спать. Даже взрослому тяжело с этим справить. Она молодец! Хочу поздравить всех наших фигуристок! Они молодцы».

Ранее, 17 февраля, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева стала по итогу только четвертой.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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