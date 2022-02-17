Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» подвела итоги выступления российских фигуристок в одиночных программах на Олимпиаде в Пекине.

«Это спорт, это судьба. К сожалению, что-то сверху нас рисует, наши судьбы и наши дороги. Я рада и счастлива за наших девчонок. Они молодцы. Если бы не вся эта история, то Камила была бы на ступеньке пьедестала. Мы предполагаем, жизнь располагает. Я поздравляю девчонок. Они героини! Они самые-самые крутые», — сказала Навка «СЭ».

15-летняя спортсменка набрала по итогам двух программ 224,09 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото.

Победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла.