Ирина Роднина: «У Валиевой будет достаточно времени восстановиться к личным соревнованиям»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» оценила состав олимпийской сборной России на командный турнир в Пекине.

«Для меня очень понятный состав. Кто-то из ребят сильнейший, кто-то нет. Короткая программа — это не только треть успеха, но и нервы и стабильность. Выбрали тех, кто на данный момент более стабильный. Стоило ли поберечь Валиеву? Она молодая спортсменка, она не будет катать произвольную программу, выступит только в команде в короткой. Дальше у нее будет достаточно времени, чтобы восстановиться к личным соревнованиям», — сказала Роднина «СЭ».

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.