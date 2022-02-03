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Сегодня, 13:26

Ирина Роднина: «У Валиевой будет достаточно времени восстановиться к личным соревнованиям»

Роднина оценила состав олимпийской сборной России на командный турнир в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» оценила состав олимпийской сборной России на командный турнир в Пекине.

«Для меня очень понятный состав. Кто-то из ребят сильнейший, кто-то нет. Короткая программа — это не только треть успеха, но и нервы и стабильность. Выбрали тех, кто на данный момент более стабильный. Стоило ли поберечь Валиеву? Она молодая спортсменка, она не будет катать произвольную программу, выступит только в команде в короткой. Дальше у нее будет достаточно времени, чтобы восстановиться к личным соревнованиям», — сказала Роднина «СЭ».

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

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