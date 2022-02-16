Директор USADA заявил, что в допинг-пробе Валиевой обнаружены три препарата для улучшения работы сердца

Глава USADA заявил, что три препарата в пробе Валиевой направлены на повышение эффективности использования кислорода

Исполнительный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружены сразу три препарата для улучшения работы сердца.

По его словам, помимо триметазидина, о котором уже сообщалось ранее, это L-карнитин и гипоксен. При этом оба вещества не запрещены для приема спортсменами.

«Такая комбинация направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — приводит слова Тайгарта американская газета The New York Times на своем сайте.

Напомним, 14 февраля 15-летняя Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.

15 февраля девушки уже представили короткие программы на Олимпиаде в Пекине. Валиева показала лучший результат (82,16 балла) и лидирует перед произвольными программами, которые пройдут 17 февраля. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20). Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84).

Еще одна россиянка — Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сегодня, 16 февраля, сообщил, что награждение фигуристок после произвольной программы Олимпиады не состоится. Из-за рассмотрения дела Валиевой также было отменено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию, в котором сборная России одержала победу.