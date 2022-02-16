Трусова исполнила лишь один чистый четверной из пяти на тренировке перед произвольной программой

Трусова с ошибками провела тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова, занимающая четвертое место после короткой программы олимпийского турнира (74,60 и семь с половиной балла отставания от лидирующей Камилы Валиевой), неудачно провела тренировку на Олимпиаде в Пекине.

В прогоне под музыку произвольной программы Трусова упала с четверного флипа, сделала «бабочку» на четверном сальхове (исполнила двойной прыжок), сделала четверной тулуп по степ-аутом, чисто двойной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп, упала с четверного лутца и чисто сделала каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 17 февраля.