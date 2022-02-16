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Сегодня, 10:16

Трусова исполнила лишь один чистый четверной из пяти на тренировке перед произвольной программой

Трусова с ошибками провела тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters

Российская фигуристка Александра Трусова, занимающая четвертое место после короткой программы олимпийского турнира (74,60 и семь с половиной балла отставания от лидирующей Камилы Валиевой), неудачно провела тренировку на Олимпиаде в Пекине.

В прогоне под музыку произвольной программы Трусова упала с четверного флипа, сделала «бабочку» на четверном сальхове (исполнила двойной прыжок), сделала четверной тулуп по степ-аутом, чисто двойной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп, упала с четверного лутца и чисто сделала каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 17 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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