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Сегодня, 14:16

Ни одна из фигуристок сборной России не появилась на тренировке командного турнира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Ни одна из фигуристок Этери Тутберидзе не приехала на вечернюю тренировку в рамках командного турнира, сообщает корреспондент «СЭ».

У японок на тренировку вышла Каори Сакамото, но катала произвольную программу. У американок тренировку провела Карен Чен.

В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Сегодня пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала состав на командный олимпийский турнир, согласно которому в составе россиян выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, а также пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Позднее ОКР удалил публикацию, а в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), заявили, что официально состав будет объявлен сегодня в 21.00 (мск).

Командный турнир начнется завтра в 5:00 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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