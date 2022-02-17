У Валиевой не получилось сделать все прыжки на последней тренировке Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева сделала лишь шесть прыжковых элементов вместо семи на тренировке за несколько часов до произвольной программы в Пекине.

На основном катке в прогоне под музыку Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, упала с четверного тулупа и поэтому не стала делать тройной риттбергер, который традиционно стоит четвертым прыжком в программе.

Во второй половине программы Валиева чисто исполнила каскады четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Валиева набрала 82,16 балла и заняла первое место.