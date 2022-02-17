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Сегодня, 08:20

У Валиевой не получилось сделать все прыжки на последней тренировке Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева сделала лишь шесть прыжковых элементов вместо семи на тренировке за несколько часов до произвольной программы в Пекине.

На основном катке в прогоне под музыку Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, упала с четверного тулупа и поэтому не стала делать тройной риттбергер, который традиционно стоит четвертым прыжком в программе.

Во второй половине программы Валиева чисто исполнила каскады четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Валиева набрала 82,16 балла и заняла первое место.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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