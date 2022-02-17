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Сегодня, 08:17

Щербакова сделала один четверной на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова ограничилась одним четверным прыжком на тренировке за несколько часов до произвольной программы в Пекине.

На основном катке в прогоне под музыку чемпионка мира сделала каскад четверной флип + тройной тулуп, тройной флип, два двойных акселя, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Ранее на тренировках Щербакова делала даже три четверных, но после этого была вынуждена поменять коньки.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Щербакова набрала 80,20 балла и заняла второе место.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анна Щербакова
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