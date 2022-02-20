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Сегодня, 12:40

Туктамышева поздравила российские пары с медалями на Олимпиаде в Пекине

Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении российских пар на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Елизаветы Туктамышевой.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила с медалями Олимпиады российские пары. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронза досталась Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Как же я рада! Это просто до слез. Хоть серебро и бронза, но какие были прокаты! Какие же вы сильные», — написала Туктамышева.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли золото Олимпийских игр. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров. Бойкова и Козловский заняли четвертое место.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой.
Фото Instagram
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
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