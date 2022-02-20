Туктамышева поздравила российские пары с медалями на Олимпиаде в Пекине

Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении российских пар на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила с медалями Олимпиады российские пары. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронза досталась Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Как же я рада! Это просто до слез. Хоть серебро и бронза, но какие были прокаты! Какие же вы сильные», — написала Туктамышева.