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Сегодня, 13:32

Поздняков: «Решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное»

Глава ОКР Поздняков заявил, что МОК принял неверное решение по поводу церемонии награждения фигуристов
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК и ISU не смогли предоставить серьезной аргументации по поводу отмены церемонии награждения командного турнира фигуристов.

Напомним, МОК отменил награждение до окончания расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы по-прежнему считаем, что не существует никаких правовых оснований как для пересмотра результатов командного турнира в фигурном катании, так и для отмены церемонии награждения чемпионов и призеров, — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР. - На мой взгляд, решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное. Во всяком случае, в ответах МОК и ISU на наши запросы мы не увидели какой-либо серьёзной аргументации принятого решения.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами результат командного турнира не подлежит пересмотру вне зависимости от исхода дисциплинарного расследования в отношении самой Камилы. Что касается нашей спортсменки, она обеспечена надлежащей юридической поддержкой. Мы уверены в ее невиновности и надеемся, что расследование всех обстоятельств данного дела это подтвердит. Конечно, хочется, чтобы весь этот ужас, который с ней случился, закончился как можно быстрее, все наладилось, и она снова радовала миллионы людей по всей планете своим выдающимся мастерством".

Источник: https://olympic.ru/news/from_person/stanislav-pozdnyakov-bolshunov-samyj-dostojnyj-kandidat/
Камила Валиева
Станислав Поздняков
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