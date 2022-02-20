Поздняков: «Решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК и ISU не смогли предоставить серьезной аргументации по поводу отмены церемонии награждения командного турнира фигуристов.

Напомним, МОК отменил награждение до окончания расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы по-прежнему считаем, что не существует никаких правовых оснований как для пересмотра результатов командного турнира в фигурном катании, так и для отмены церемонии награждения чемпионов и призеров, — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР. - На мой взгляд, решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное. Во всяком случае, в ответах МОК и ISU на наши запросы мы не увидели какой-либо серьёзной аргументации принятого решения.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами результат командного турнира не подлежит пересмотру вне зависимости от исхода дисциплинарного расследования в отношении самой Камилы. Что касается нашей спортсменки, она обеспечена надлежащей юридической поддержкой. Мы уверены в ее невиновности и надеемся, что расследование всех обстоятельств данного дела это подтвердит. Конечно, хочется, чтобы весь этот ужас, который с ней случился, закончился как можно быстрее, все наладилось, и она снова радовала миллионы людей по всей планете своим выдающимся мастерством".