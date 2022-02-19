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Сегодня, 11:42

Трусова исполнила несколько четверных на тренировке показательного номера, Щербакова ответила каскадом 4+3+3

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова появились на тренировке показательных программ на Олимпиаде.

Несмотря на показательный характер выступлений, россиянки исполнили сразу несколько четверных прыжков. Трусова разминала лутц, тулуп и сальхов. Через несколько секунд после исполнения чистого четверного тулупа в той же точке катка Щербакова ответила каскадом четверной флип + тройной тулуп + тройной риттбергер.

Под музыку Щербакова (катает в образе ангела под Ave Maria) исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной флип и перекидной.

Трусова в рамках показательного номера (музыка из фильма Wonder Woman) сделала два двойных тулупа, тройной лутц и тройной тулуп.

Показательные выступления фигуристов состоятся завтра, 20 февраля.

Александра Трусова
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