Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:23

Плющенко: «Тутберидзе не до конца удалось справиться с характером Трусовой»

Плющенко заявил, что Тутберидзе не до конца справилась с характером Трусовой
Роман Шишов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что серебряный призер Пекина в женском одиночном катании Александра Трусова часто не слушается тренеров.

Трусова перешла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая прошлого года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к Тутберидзе.

«У меня были с этим проблемы (с обучением спортсменки). Можно сказать, не справился с характером фигуристки, — цитирует «РИА Новости» Плющенко. — Олимпиада показала, что и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда».

Тренер считает, что на Олимпиаде нельзя идти на элементы, которые не отработаны на сто процентов. На чемпионате мира в Стокгольме Александра решила прыгать в короткой программе тройной аксель, который у нее не получался. Когда же Плющенко предложил ей обойтись без такого риска, Трусова на него обиделась и сказала, что тот сбил ее с правильного пути.

«Тренерская доля неблагодарная. Он всегда неправ, когда фигурист ошибается. Пять четверных в Пекине — это, конечно, запредельный уровень, но, не сделай Саша степ-аут на тулупе, даже с не докрученным на четверть лутцем она бы стала чемпионкой. Если Трусова хочет выигрывать золото на Олимпиаде, то должна научиться слышать тренера. Когда ты выходишь на олимпийский лед, то принадлежишь не только себе. Ты выступаешь за свою страну, на тебя смотрят миллионы болельщиков. С экспериментами лучше повременить», — считает специалист.

Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине. Первой стала россиянка Анна Щербакова. Третьей стала японка Каори Сакамото. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место.

Напомним, что Плющенко ведет авторскую колонку в «СЭ».

Евгений Плющенко. «Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко

Источник: https://rsport.ria.ru/20220219/plyuschenko-1773731221.html
Александра Трусова
Евгений Плющенко
4
2
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Большунов доказал, что он великий: измотав всех норвежцев, Александр выиграл марафон на Олимпиаде
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Александр Большунов поднялся на пьедестал в золотых ботинках после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Большунов поприветствовал троих лыжников, финишировавших последними в масс-старте на Олимпиаде
Бельгийский конькобежец Свингс завоевал золотую медаль в масс-старте Олимпиады-2022, Алдошкин — пятый
Трусова исполнила несколько четверных на тренировке показательного номера, Щербакова ответила каскадом 4+3+3
NRK о победе Большунова в масс-старте: «Он поставил норвежцев на место»
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 19 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • 1 3

    Это ее путь , ее взлет , яркий , потрясающий .Ее болельщики взлетали и замирали вместе с ней . Спасибо Александра !!!

    19.02.2022

  • hovawart645

    Ну и кому мнение Рудковского интересно? На хайпе примазаться к чужому труду, славе? Пусть дальше ставит на тотализаторе - больше ни на что не способен. Кроме скандалов и чванства.

    19.02.2022

    • Все медали 19 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Большунов выиграл золото в масс-старте

    Трусова исполнила несколько четверных на тренировке показательного номера, Щербакова ответила каскадом 4+3+3
    Реклама
    Прогнозы на спорт
    Канал Спорт-Экспресс на YouTube
    Новости
    RSS RSS
    Все новости