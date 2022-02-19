Плющенко: «Тутберидзе не до конца удалось справиться с характером Трусовой»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что серебряный призер Пекина в женском одиночном катании Александра Трусова часто не слушается тренеров.

Трусова перешла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая прошлого года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к Тутберидзе.

«У меня были с этим проблемы (с обучением спортсменки). Можно сказать, не справился с характером фигуристки, — цитирует «РИА Новости» Плющенко. — Олимпиада показала, что и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда».

Тренер считает, что на Олимпиаде нельзя идти на элементы, которые не отработаны на сто процентов. На чемпионате мира в Стокгольме Александра решила прыгать в короткой программе тройной аксель, который у нее не получался. Когда же Плющенко предложил ей обойтись без такого риска, Трусова на него обиделась и сказала, что тот сбил ее с правильного пути.

«Тренерская доля неблагодарная. Он всегда неправ, когда фигурист ошибается. Пять четверных в Пекине — это, конечно, запредельный уровень, но, не сделай Саша степ-аут на тулупе, даже с не докрученным на четверть лутцем она бы стала чемпионкой. Если Трусова хочет выигрывать золото на Олимпиаде, то должна научиться слышать тренера. Когда ты выходишь на олимпийский лед, то принадлежишь не только себе. Ты выступаешь за свою страну, на тебя смотрят миллионы болельщиков. С экспериментами лучше повременить», — считает специалист.

Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине. Первой стала россиянка Анна Щербакова. Третьей стала японка Каори Сакамото. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место.

Напомним, что Плющенко ведет авторскую колонку в «СЭ».