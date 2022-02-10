Тренер сборной России Федоров — о Валиевой: «Лучше, когда больше позитива»

Тренер сборной России Сергей Федоров высказался о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

— Российские болельщики встревожены ситуацией с фигуристкой Камилой Валиевой. Встревожены ли вы? Держит ли она вас в напряжении?

— Из того, что я слышал и прочитал, — это нехорошая, нездоровая ситуация. Не понимаю тенденции, почему сейчас, почему не раньше. В общем-то, это немного сказывается. Лучше, когда больше позитива. Но новости вышли наружу. Переживания определенные есть.