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Сегодня, 10:00

Трусова поздравила Чена с победой на Олимпийских играх в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова выложила совместное фото с американцем Натаном Ченом после его победы на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю! Олимпийский чемпион!» — написала Трусова в Instagram.

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

По итогам короткой и произвольной программ Чен набрала 332,60 балла. В произвольной он исполнил пять четверных прыжков. Это его первая золотая медаль Игр.

Серебро завоевал японец Юма Кагияма (310,05). Третьим стал его соотечественник Шома Уно (293,00).

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Нэтан Чен
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