Трусова поздравила Чена с победой на Олимпийских играх в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова выложила совместное фото с американцем Натаном Ченом после его победы на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю! Олимпийский чемпион!» — написала Трусова в Instagram.

По итогам короткой и произвольной программ Чен набрала 332,60 балла. В произвольной он исполнил пять четверных прыжков. Это его первая золотая медаль Игр.

Серебро завоевал японец Юма Кагияма (310,05). Третьим стал его соотечественник Шома Уно (293,00).