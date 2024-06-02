УНИКС победил ЦСКА в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

УНИКС одержал победу над ЦСКА в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 96:80. Встреча проходила во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич из УНИКСа — он набрал 27 очков. У ЦСКА больше всего очков на счету Мело Тримбла (16).

Казанская команда выиграла свой первый матч в этом финале и сократила отставание от ЦСКА. Счет в серии до четырех побед на данный момент — 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра команд пройдет в среду, 5 июня, в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 80:96 (15:24, 32:27, 13:24, 20:21)

2 июня. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 3-1