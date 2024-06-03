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Сегодня, 13:46

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Станислав Черчесов стал новым главным тренером сборной Казахстана, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее российский специалист заявил, что достиг принципиальной договоренности в переговорах с Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

Срок контракта Черчесова с КФФ не уточняется, однако ранее появлялась информация, что 60-летний россиянин заключит соглашение по схеме «2+1».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

Предыдущим главным тренером сборной Казахстана был Магомед Адиев, который работал с командой с апреля 2022 года. В пятницу, 31 мая, Казахстанская федерация футбола сообщила, что 46-летний россиянин покинул национальную команду и сосредоточится на работе в «Ахмате».

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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