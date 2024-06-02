Хабиб про победу Махачева: «Я вообще не переживал»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал «СЭ» победу Ислама Махачева над Дастином Порье на турнире UFC 302.

— Как вам бой?

— Хороший.

— Волнительно было?

— Вообще не переживал! (смеется)

Бой завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье — 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.