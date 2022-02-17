Тарасова одним словом отреагировала на выступление Трусовой на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на прокат россиянки Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Прокат Трусовой? Грандиозно!» — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя Трусова набрала 177,13 балла за свой прокат в произвольной программе одиночного катания среди женщин. По сумме выступлений набрала 251,73 балла и занимает первое промежуточное место. Это ее лучший результат в сезоне.

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ женщин.