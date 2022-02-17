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Сегодня, 16:38

Тарасова одним словом отреагировала на выступление Трусовой на Олимпиаде-2022

Татьяна Тарасова назвала грандиозным прокат Трусовой в произвольной программе ОИ
Артем Бухаев
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Владимир Пушкарев
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на прокат россиянки Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Прокат Трусовой? Грандиозно!» — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя Трусова набрала 177,13 балла за свой прокат в произвольной программе одиночного катания среди женщин. По сумме выступлений набрала 251,73 балла и занимает первое промежуточное место. Это ее лучший результат в сезоне.

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ женщин.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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