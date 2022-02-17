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Сегодня, 16:33

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото AFP

Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Она прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, двойной аксель + тройной тулуп с ошибкой на выезде, каскад четверной лутц + тройной тулуп, каскад четверной лутц, тройной лутц+ойлер+тройной тулуп.

За прокат она получила 177,13 балла. По сумме выступлений набрала 251,73 балла и занимает первое промежуточное место. Это ее лучший результат в сезоне.

Олимпиада: Анна Щербакова, Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представляют произвольные программы. Кто заберет золото? Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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