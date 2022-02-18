Тарасова: «Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры!»

Тарасова высказалась о выступлениях российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram высказалась о результатах фигуристок сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры! Горжусь вами!» — написала Тарасова, прикрепив текст к фотографиям Щербаковой, Трусовой и Валиевой.

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.