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Сегодня, 13:04

Тарасова: «Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры!»

Тарасова высказалась о выступлениях российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram высказалась о результатах фигуристок сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры! Горжусь вами!» — написала Тарасова, прикрепив текст к фотографиям Щербаковой, Трусовой и Валиевой.

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.

Фигурное катание
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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