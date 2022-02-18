«Не надо учить великого тренера». В Госдуме отреагировали на слова Баха о холодной атмосфере вокруг Валиевой

Депутат Государственной думы РФ, зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков опубликовал пост в Instagram в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Последний сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции заявил, что тренерский штаб, а также окружение российской фигуристки Камилы Валиевой после ее выступления на Олимпиаде в Пекине очень холодно встретили спортсменку.

«Глава МОК Томас Бах высказался, что поведение тренеров Камилы Валиевой не дает уверенности в ее будущем, — написал Бурлаков. — Томас Бах считает, что Камилу слишком холодно встретили после неудачного выступления.

Не надо учить великого тренера, чьим воспитанникам нет равных в фигурном катании.

Президент МОК должен понимать, что отношения между тренером и фигуристом складываются годами. Я не исключаю, что Этери Тутберидзе ведет себя строго по отношению к своим воспитанницам, но какие результаты показывают ее спортсменки! И это не благодаря нежности и ласке, а благодаря дисциплине и требовательности.

Вся страна поддерживает Камилу. У нас ее баннерами увешаны фасады домов. Но мы и представить не можем, что пережила Камила и ее тренеры на Олимпиаде в Пекине".

Напомним, Валиева заняла четвертое место. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одна россиянка — Анна Щербакова.