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Сегодня, 17:24

«Сломали девочку. Мне очень жаль». Бестемьянова прокомментировала выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

Бестемьянова отреагировала на четвертое место Валиевой на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Наталья Бестемьянова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Конечно, сломали девочку. Мне очень жаль, что с Валиевой произошло... Поздравляю Анну Щербакову и Александру Трусову. Девочки так работали. Молодцы», — сказала Бестемьянова «СЭ».

15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине (Китай) и заняла четвертое место.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова (255,95), вторая — Александра Трусова (251,73), третья — Каори Сакамото (Япония) — 233,13.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
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