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Сегодня, 17:44

Стал известен порядок и время выступления российских фигуристов в первый день командного турнира Олимпиады

Россиянин Кондратюк откроет вторую разминку короткой программы мужчин в командном турнире Олимпиады
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках первого соревновательного дня мужчины выступят с короткими программами. Начало — в 05.02 по московскому времени, трансляция — на Первом канале. За Россию выступит чемпион России и Европы Марк Кондратюк. Он выйдет на лед пятым — первым во второй разминке. Время выхода на лед российского фигуриста — 05.36.

После мужчин выступят танцевальные дуэты с ритм-танцами. Начало — 06.41 по московскому времени, трансляция — на Первом канале. За Россию выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выйдут на лед последними — во второй разминке. Время выхода на лед российской пары — 07.48.

Завершат первый соревновательный день спортивные пары с короткими программами. Начало — в 08.22 по московскому времени, трансляция — на Первом канале. За Россию выступят чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выйдут на лед последними во второй разминке. Время выхода на лед российских фигуристов — 09.42.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пройдет с 4 по 7 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Виктория Синицина
Марк Кондратюк
Никита Кацалапов
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