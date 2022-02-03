Стал известен порядок и время выступления российских фигуристов в первый день командного турнира Олимпиады

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках первого соревновательного дня мужчины выступят с короткими программами. Начало — в 05.02 по московскому времени, трансляция — на Первом канале. За Россию выступит чемпион России и Европы Марк Кондратюк. Он выйдет на лед пятым — первым во второй разминке. Время выхода на лед российского фигуриста — 05.36.

После мужчин выступят танцевальные дуэты с ритм-танцами. Начало — 06.41 по московскому времени, трансляция — на Первом канале. За Россию выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выйдут на лед последними — во второй разминке. Время выхода на лед российской пары — 07.48.

Завершат первый соревновательный день спортивные пары с короткими программами. Начало — в 08.22 по московскому времени, трансляция — на Первом канале. За Россию выступят чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выйдут на лед последними во второй разминке. Время выхода на лед российских фигуристов — 09.42.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пройдет с 4 по 7 февраля.