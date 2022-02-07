Соловьев пожалел украинских фигуристов после победы россиян в командном турнире на Олимпиаде-2022

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой в командном турнире. После выступления российской фигуристки в короткой программе встали все соперники, за исключением представителей Украины.

— Несчастных украинских спортсменов жалко — их уже просто затравили, смотрят за каждым движением. Этих ребят и дома «съедят» заживо, если они, не дай бог, что-то сделают, — сказал Соловьев. — Поэтому они и ведут себя как какие-то деревянные солдаты Урфина Джуса, не способные выразить свои настоящие эмоции. Ведь прокат Камилы — просто чудесный, это произведение искусства.

То, что все встали и аплодировали, было искренней радостью. Девочке 15 лет. Она просто богиня, инопланетянин. Смотреть на нее — одно удовольствие. Получаешь эстетическое наслаждение — вне зависимости от того, какую страну представляет Валиева. Но нам повезло — это прекрасное чудо родилось в России. Тутберидзе — прекрасный тренер.

Представляете, как украинцам тяжело. Они должны думать, на каком языке говорить, к кому подходить. Насколько же нужно держать себя в руках! И так Олимпиада непростая из-за всех ковидных ограничений, сложностей с логистикой. А тут еще дополнительная нагрузка.

Дай бог, чтобы украинцы в такой тяжелой обстановке реализовали потенциал, который у них есть. Интересно, есть ли у них «специалисты», которые наблюдают, чтобы по-русски не говорили или не подходили близко к нашим атлетам? Они все больше начинают напоминать какую-то пародию из голливудских фильмов на советские делегации времен позднего СССР.

Да они другого языка не знают. Только какой-то один дурачок пытался с Димой Губерниевым зарубиться. Это все настолько далеко от истинного олимпийского духа и принципов, что печально, — заключил Соловьев.

6 февраля Валиева заняла первое место среди женщин-одиночниц в командных стартах с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).