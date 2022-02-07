Интервью известного российского журналиста об Играх в Пекине.

— После проката Камилы Валиевой на командном турнире фигуристов все соперники в своих боксах встали и аплодировали — исключение составили только украинцы. Как оцениваете это? - вопрос Соловьеву.

— Несчастных украинских спортсменов жалко — их уже просто затравили, смотрят за каждым движением. Этих ребят и дома «съедят» заживо, если они, не дай бог, что-то сделают. Поэтому они и ведут себя как какие-то деревянные солдаты Урфина Джуса, не способные выразить свои настоящие эмоции. Ведь прокат Камилы — просто чудесный, это произведение искусства.

То, что все встали и аплодировали, было искренней радостью. Девочке 15 лет. Она просто богиня, инопланетянин. Смотреть на нее — одно удовольствие. Получаешь эстетическое наслаждение — вне зависимости от того, какую страну представляет Валиева. Но нам повезло — это прекрасное чудо родилось в России. Тутберидзе — прекрасный тренер.

Представляете, как украинцам тяжело. Они должны думать, на каком языке говорить, к кому подходить. Насколько же нужно держать себя в руках! И так Олимпиада непростая из-за всех ковидных ограничений, сложностей с логистикой. А тут еще дополнительная нагрузка.

Дай бог, чтобы украинцы в такой тяжелой обстановке реализовали потенциал, который у них есть. Интересно, есть ли у них «специалисты», которые наблюдают, чтобы по-русски не говорили или не подходили близко к нашим атлетам? Они все больше начинают напоминать какую-то пародию из голливудских фильмов на советские делегации времен позднего СССР.

— Наверное, есть такие люди. Были же указания не разговаривать по-русски и не давать интервью на русском, но все же потом украинцы начали общаться.

— Да они другого языка не знают. Только какой-то один дурачок пытался с Димой Губерниевым зарубиться. Это все настолько далеко от истинного олимпийского духа и принципов, что печально.

— После того, как мы выиграли командный турнир в фигурном катании, причем досрочно...

— Но это не главное удивление. А то, что впервые за 50 с лишним лет взяли серебро в прыжках с трамплина. Правда, там какая-то непонятная история с дисквалификацией четырех команд. Не могу понять, что значит: «В костюме оказалась проблема по проницаемости воздуха». Это вообще какая-то фантастика. Казалось бы, люди не с Соломоновых островов приехали. Там все технологично, все точно знают, какие требования.

— Толщина костюма не должна превышать один сантиметр.

— Это же не за пять минут до старта стало известно. На что люди рассчитывали? Но все же четыре сборные дисквалифицированы, у нас серебро. Спасибо!

— Возвращаясь к фигурному катанию — канадская журналистка высказалась по поводу отмены турнира, мол, русские там доминируют. Удивили вас такие слова?

— Да, я читал. Она просто смешная. Но высказалась эта дама не только против нас. Там был выпад и в сторону норвежцев — дисквалифицировать скандинавов из тех видов спорта, где они на первых местах. Но, думаю, корреспондентка просто шутила. Потому что если предположить обратное, тогда следующим шагом должен стать запрет канадским журналистам на освещение спортивных событий в связи с тем, что самые глупые комментарии идут от них.

— А в воскресенье после победы Александра Большунова в скиатлоне последовал и выпад норвежцев: «Русские не должны были выходить».

— Ну они давно же это говорят. Что вы хотите от астматиков? Люди тяжело болеют, им сложно. Не будем комментировать — астматики и астматики. Норвежцам тяжело понять, как не астматики могут побеждать.

— По итогам понедельника у России две золотые медали, общее количество наград — семь. Как оцениваете?

— Сейчас подводить промежуточные итоги бессмысленно. Нужно просто радоваться каждой медали, каждому выступлению. Как, например, наша бедная саночница (Екатерина Катникова. — Прим. «СЭ») вылетела во время заезда... У нас есть поводы и для радости, и для печали. Главное, что это праздник спорта. Потрясающие эмоции! Редкий по нынешним временам случай, когда болеешь и радуешься! Мы же в последнее время привыкли болеть, как правило, коронавирусом.

— Да, ковид не отпускает, например, нашу женскую хоккейную команду. Девушки играли с Канадой в медицинских масках.

— И уступили — 1:6. Соперницы ведь тоже катались в масках, условия равные, что делать... Что искать в черной комнате черную кошку. Счет на табло. Да, в масках играть тяжело, дышится с трудом. Но сложно всем.