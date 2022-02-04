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Сегодня, 08:24

Синицина и Кацалапов проиграли в ритм-танце впервые с чемпионата Европы-2020

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмены уступили в ритм-танце впервые с чемпионата Европы-2020. Тогда они проиграли 0,05 балла французской паре Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

В командном турнире на Олимпиаде в Пекине в ритм-танце лучший результат показали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, они набрали 86,56 балла. Синицина и Кацалапов заняли второе место, у них 85,05 балла.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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