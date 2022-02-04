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Сегодня, 08:23

Синицина столкнулась с американцем Донохью во время разминки перед ритм-танцем на Олимпиаде

Роман Шишов
Корреспондент

Во время разминки танцевальных дуэтов американец Захари Донохью случайно задел голову россиянки Виктории Синициной, проезжая мимо нее на льду.

Партнер Синициной, Никита Кацалапов, после этого развел руками и что-то высказал в адрес американца.

Донохью выступает в дуэте с Мэдисон Хаббелл. Они выиграли ритм-танец в командном турнире Олимпиады, набрав 86,56 балла.

Второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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