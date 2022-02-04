Синицина столкнулась с американцем Донохью во время разминки перед ритм-танцем на Олимпиаде

Во время разминки танцевальных дуэтов американец Захари Донохью случайно задел голову россиянки Виктории Синициной, проезжая мимо нее на льду.

Партнер Синициной, Никита Кацалапов, после этого развел руками и что-то высказал в адрес американца.

Донохью выступает в дуэте с Мэдисон Хаббелл. Они выиграли ритм-танец в командном турнире Олимпиады, набрав 86,56 балла.

Второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).