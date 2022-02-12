Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 20:11

«Хотим прочувствовать каждый момент». Синицина и Кацалапов поделились эмоциями после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина и Кацалапов опубликовали эмоциональный пост в Instagram после ритм-танца на Олимпиаде
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после ритм-танца на Олимпиаде в Пекине.

«Напряжение? Да. Волнение? Конечно. Кайф от проката? 1000 раз да! Олимпиада — мечта каждого спортсмена. Счастливы быть здесь. Хотим прочувствовать каждый момент! Работаем дальше», — написали Синицина и Кацалапов в Instagram.

Публикация от Никита Кацалапов (@nikita_katsalapov)

Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место (88,85). Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,83). Замыкают тройку лидеров Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США (87,13).

Произвольные танцы на Олимпиаде дуэты представят 14 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
1
0
Читайте также
«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Вероника Степанова: «Мечтайте о невероятном. И заставьте себя это невероятное достигать»
Соперник России по четвертьфиналу — Дания, Латвия или Словакия? Расклады после поражения от Чехии
Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»
Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
«Воронков ничего не понял после МЧМ-2020». Кожевников — об удалении российского хоккеиста с Чехией
Засуживали ли Россию в матче с Чехией? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 20.00
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров считает, что Синицина и Кацалапов могут победить на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости