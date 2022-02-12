«Хотим прочувствовать каждый момент». Синицина и Кацалапов поделились эмоциями после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина и Кацалапов опубликовали эмоциональный пост в Instagram после ритм-танца на Олимпиаде

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после ритм-танца на Олимпиаде в Пекине.

«Напряжение? Да. Волнение? Конечно. Кайф от проката? 1000 раз да! Олимпиада — мечта каждого спортсмена. Счастливы быть здесь. Хотим прочувствовать каждый момент! Работаем дальше», — написали Синицина и Кацалапов в Instagram.

Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место (88,85). Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,83). Замыкают тройку лидеров Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США (87,13).

Произвольные танцы на Олимпиаде дуэты представят 14 февраля.