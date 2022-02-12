Костомаров считает, что Синицина и Кацалапов могут победить на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров высказался о возможности Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевать золото Олимпиады в Пекине.

«Всегда можно бороться, — приводит слова Костомарова Sport24. — Главное — делать свой максимум, на который ты способен. Французы — одна из тех пар, которые претендуют на золотые медали. Никита Кацалапов и Виктория Синицина так же на них претендуют. Но никто просто так не отдаст золотую медаль. Нужно бороться до конца. Даже если сегодня наши вторые, то надо показывать максимум в произвольной программе.

Золотые медали на Олимпийских играх никогда просто так никому не даются. Какие шансы у Синициной и Кацалапова? Нужно делать свой максимум. Все зависит от судей. Но в первую очередь, от самих спортсменов. Есть французы, которые на прошлых Олимпийских играх стали вторыми. Они действительно круто катаются. Их пары катаются как один человек. Какие бы не были к ним мои симпатии, но французы крутая пара, которая заслуживает наивысших профессиональных аплодисментов.

Никита и Вика тоже прекрасная пара. Они могут сделать тоже самое и выиграть Олимпийские игры. Нужно ждать, верить и бороться до конца. Ни на какой Олимпиаде не будет так, чтобы первое место забрал человек, который не прошел бы через сложную борьбу. Не бывает такого. Терпения нашей паре. Чтобы у них был идеальный и чистый прокат. Дальше все зависит не от них. Главное, чтобы они показали свой максимум».

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое промежуточное место, набрав 90,83 балла. Синицина и Кацалапов идут на втором месте, уступая французам 1,98 балла.

Произвольные танцы дуэты представят 14 февраля.