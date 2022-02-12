Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:51

Костомаров считает, что Синицина и Кацалапов могут победить на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров высказался о возможности Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевать золото Олимпиады в Пекине.

«Всегда можно бороться, — приводит слова Костомарова Sport24. — Главное — делать свой максимум, на который ты способен. Французы — одна из тех пар, которые претендуют на золотые медали. Никита Кацалапов и Виктория Синицина так же на них претендуют. Но никто просто так не отдаст золотую медаль. Нужно бороться до конца. Даже если сегодня наши вторые, то надо показывать максимум в произвольной программе.

Золотые медали на Олимпийских играх никогда просто так никому не даются. Какие шансы у Синициной и Кацалапова? Нужно делать свой максимум. Все зависит от судей. Но в первую очередь, от самих спортсменов. Есть французы, которые на прошлых Олимпийских играх стали вторыми. Они действительно круто катаются. Их пары катаются как один человек. Какие бы не были к ним мои симпатии, но французы крутая пара, которая заслуживает наивысших профессиональных аплодисментов.

Никита и Вика тоже прекрасная пара. Они могут сделать тоже самое и выиграть Олимпийские игры. Нужно ждать, верить и бороться до конца. Ни на какой Олимпиаде не будет так, чтобы первое место забрал человек, который не прошел бы через сложную борьбу. Не бывает такого. Терпения нашей паре. Чтобы у них был идеальный и чистый прокат. Дальше все зависит не от них. Главное, чтобы они показали свой максимум».

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое промежуточное место, набрав 90,83 балла. Синицина и Кацалапов идут на втором месте, уступая французам 1,98 балла.

Произвольные танцы дуэты представят 14 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-02-12-kostomarov-frantsuzy-kruto-katayutsya-yesli-sinitsina-i-katsalopov-pokazhut-maksimum-to-mogut-vyigrat-olimpiadu
Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
1
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Пускай сам себя журит». Быков об удалении Воронкова в матче с Чехией
«Мы вышли потолкаться и потыкаться!» Быков оценил игру сборной России против Чехии на Олимпиаде
Эстафета для Большунова и Устюгова, погоня за лидером для Резцовой. Главные события 13 февраля
Чибисов — о матче с Чехией: «Чехи не симулировали, они провоцировали, за что нам давали нелепые удаления»
Кирилл Семенов: «Не сказал бы, что удаление Воронкова было ключевым моментом»
Яковлев — об удалении Воронкова: «Чех лежит-валяется, а на следующую смену выходит и бегает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Русский дух должен подействовать на сердца судейской бригады!» Навка о шансах Кацалапова и Синициной на золото
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости