Семененко прокомментировал свой прокат в короткой программе Олимпиады в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За выступление 18-летний фигурист получил 95,76 балла и занимает первое промежуточное место.

— Как ты пережил эти дни и сохранил спокойствие, концентрацию, выдал такой хороший прокат сегодня?

— Надо и дальше сохранять. Да, мы тут уже давно. Безусловно, новый опыт выступлений в короткой программе. Есть еще один этап, который будет послезавтра.

— Тяжело ждать, когда остальные уже выступают?

— Каждому свое время.

— После Марка выходил видел его прокат?

— Только мельком, когда выходил. Местами.

—95,76. Наверное, если бы тебе сказали, что такие баллы будут перед Играми, ты был бы рад.

— Безусловно.

— Могло ли быть лучше?

— Всегда может быть лучше.

— А где тогда?

— Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать.

— Что сказал Алексей Николаевич после проката?

— Сказал молодец, справился с короткой программой. Потом указал на все недочеты, которые были. Будем усовершенствовать.

— Как ты отрешался от психологического давления?

— Психологическое давление

присутствует всегда. Нужно всегда справляться с ним. Послезавтра буду весь ваш.