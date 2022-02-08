Семененко прокомментировал свой прокат в короткой программе Олимпиады в Пекине
Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За выступление 18-летний фигурист получил 95,76 балла и занимает первое промежуточное место.
— Как ты пережил эти дни и сохранил спокойствие, концентрацию, выдал такой хороший прокат сегодня?
— Надо и дальше сохранять. Да, мы тут уже давно. Безусловно, новый опыт выступлений в короткой программе. Есть еще один этап, который будет послезавтра.
— Тяжело ждать, когда остальные уже выступают?
— Каждому свое время.
— После Марка выходил видел его прокат?
— Только мельком, когда выходил. Местами.
—95,76. Наверное, если бы тебе сказали, что такие баллы будут перед Играми, ты был бы рад.
— Безусловно.
— Могло ли быть лучше?
— Всегда может быть лучше.
— А где тогда?
— Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать.
— Что сказал Алексей Николаевич после проката?
— Сказал молодец, справился с короткой программой. Потом указал на все недочеты, которые были. Будем усовершенствовать.
— Как ты отрешался от психологического давления?
— Психологическое давление
присутствует всегда. Нужно всегда справляться с ним. Послезавтра буду весь ваш.