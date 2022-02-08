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Сегодня, 07:05

Семененко прокомментировал свой прокат в короткой программе Олимпиады в Пекине

Мария Куцубеева
,  
Дмитрий Кузнецов
Евгений Семененко.
Фото AFP

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За выступление 18-летний фигурист получил 95,76 балла и занимает первое промежуточное место.

— Как ты пережил эти дни и сохранил спокойствие, концентрацию, выдал такой хороший прокат сегодня?

— Надо и дальше сохранять. Да, мы тут уже давно. Безусловно, новый опыт выступлений в короткой программе. Есть еще один этап, который будет послезавтра.

— Тяжело ждать, когда остальные уже выступают?

— Каждому свое время.

— После Марка выходил видел его прокат?

— Только мельком, когда выходил. Местами.

—95,76. Наверное, если бы тебе сказали, что такие баллы будут перед Играми, ты был бы рад.

— Безусловно.

— Могло ли быть лучше?

— Всегда может быть лучше.

— А где тогда?

— Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать.

— Что сказал Алексей Николаевич после проката?

— Сказал молодец, справился с короткой программой. Потом указал на все недочеты, которые были. Будем усовершенствовать.

— Как ты отрешался от психологического давления?

— Психологическое давление
присутствует всегда. Нужно всегда справляться с ним. Послезавтра буду весь ваш.

Фигурное катание
Евгений Семененко
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