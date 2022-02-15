Щербакова: «Поддержка чувствуется невероятная. Мне очень много пишут»
Щербакова заявила, что на Олимпиаде в Пекине чувствует огромную поддержку
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что на Олимпиаде в Пекине она чувствует огромную поддержку.
«Поддержка чувствуется невероятная. Мне очень много пишут. Я чувствую поддержку — как от китайских болельщиков, так и очень много поддержки от наших зрителей», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
Сегодня, 15 февраля, девушки представят короткие программы на олимпийском турнире. Начало — в 13.08 по московсокому времени. Произвольные программы запланированы на 17 февраля.
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