Щербакова: «Поддержка чувствуется невероятная. Мне очень много пишут»

Щербакова заявила, что на Олимпиаде в Пекине чувствует огромную поддержку

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что на Олимпиаде в Пекине она чувствует огромную поддержку.

«Поддержка чувствуется невероятная. Мне очень много пишут. Я чувствую поддержку — как от китайских болельщиков, так и очень много поддержки от наших зрителей», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.