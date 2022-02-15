Представитель МОК о ситуации с Валиевой: «Это не то, что мы хотели на Играх в Пекине»

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопросы журналистов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Когда будут достаточные меры против России, и можем ли мы обеспечить честные Игры в Париже и Милане? Мы уже несколько раз ответили на это. Случай Валиевой отдельный и он еще не закончен.

У нас есть сочувствие и понимание ситуации всех спортсменов. Это не тот случай, который мы хотели на этих Играх. Но у нас есть и много поддержки от людей со всего мира. Мы все хотим увидеть конец допинга. Когда люди организуются между собой, кто-то начинает обманывать. Мы хотим прийти к чистому спорту», — сказал Адамс.

Утром 14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх в Пекине, вечером Валиева вышла на тренировку.

Короткую программу фигуристки покажут во вторник, 15 февраля, произвольную — 17-го.

В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Отметим, что МОК после допуска Валиевой отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, а также постановил: если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.