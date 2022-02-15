Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:31

Щербакова — о настрое перед короткой программой: «Осознавала, что я на Олимпиаде, это придавало стимула»

Фигуристка Щербакова высказалась о настрое перед прокатом короткой программы на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, с каким настроением выходила на лед перед прокатом короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Как считаете, вы участвуете в справедливом соревновании и что чувствуете по поводу того, что не будут вручаться медали?

Сегодня я осознавала, что я на Олимпиаде, не давило, придавало стимула, я правильно себя настроила. О медалях рано говорить, впереди еще произвольная программа», — сказала Щербакова.

После короткой программы на Олимпиаде Анна Щербакова набрала 80,20 балла и занимает второе место. Лидирует Камила Валиева (82,16 балла). Еще одна россиянка Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).

Олимпиада
Анна Щербакова
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля
Появилось видео короткой программы Александры Трусовой на Олимпиаде
Олимпиада-2022, хоккей: результаты матчей 1/8 финала
Щербакова: «Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет. Мы добиваемся результатов, это говорит само за себя»
Стали известны все пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине
Олимпиада 2022: Валиева — первая в короткой программе, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анна Щербакова: «Довольна своим прокатом, справилась с поставленной задачей»

Щербакова: «Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет. Мы добиваемся результатов, это говорит само за себя»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости