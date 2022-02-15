Фигуристка Щербакова высказалась о настрое перед прокатом короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, с каким настроением выходила на лед перед прокатом короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Как считаете, вы участвуете в справедливом соревновании и что чувствуете по поводу того, что не будут вручаться медали?

Сегодня я осознавала, что я на Олимпиаде, не давило, придавало стимула, я правильно себя настроила. О медалях рано говорить, впереди еще произвольная программа», — сказала Щербакова.

После короткой программы на Олимпиаде Анна Щербакова набрала 80,20 балла и занимает второе место. Лидирует Камила Валиева (82,16 балла). Еще одна россиянка Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).