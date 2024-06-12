Источник: Лунев продолжит карьеру в «Динамо»

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев в ближайшее время станет игроком «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 32-летний вратарь подпишет с бело-голубыми двухлетний контракт с возможностью продления на один сезон. Его зарплата составит до 1,2 миллиона евро, если он будет проводить от 20 матчей в РПЛ.

Лунев с лета прошлого года выступал за азербайджанский «Карабах». В начале июня клуб объявил об уходе россиянина. В минувшем сезоне российский голкипер провел за команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз отыграл на ноль.

До этого Лунев играл за «Байер», «Зенит», «Уфу», «Сатурн», «Торпедо», «Калугу» и «Истру».