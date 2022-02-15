Анна Щербакова: «Довольна своим прокатом, справилась с поставленной задачей»

Щербакова осталась довольна своим прокатом в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Довольна своим прокатом, справилась с поставленной задачей, почти не нервничала, контролировала каждое движение, прыжок, движение. Довольна настроем.

Валиева? Я не буду ничего говорить об этой ситуации, извините», — заявила Щербакова.

Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова чисто откатала короткую программу на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам короткой программы спортсменка набрала 80,20 баллов и занимает 2-е место. Этот результат стал личным рекордом Щербаковой за всю историю выступлений на международных стартов.