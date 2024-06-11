Карпукас: «Если не учитывать аренду квартиры, то трачу плюс-минус 200 тысяч в месяц»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о своих ежемесячных тратах.

«Когда я тратил 70 тысяч рублей в месяц, то жил на базе и никуда не ходил. У меня на тот период и девушки не было. Сейчас, если не учитывать аренду квартиры, то плюс-минус 200 тысяч в месяц и выходит», — сказал Карпукас Metaratings.

Карпукас является воспитанником «Локомотива». За первую команду он сыграл 71 матч, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.