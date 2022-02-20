Щербакова опубликовала фото с российскими фигуристами из олимпийской деревни

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фотографию из олимпийской деревни в Пекине.

Также она выложила фото с российскими фигуристами. На него попали Евгений Семененко, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Камила Валиева и Андрей Мозалев.

«Делюсь приятными воспоминаниями и красивыми фотографиями», — написала Щербакова.

По итогам личного турнира Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Второе место заняла Трусова. Бронзу завоевала Каори Сакамото из Японии.