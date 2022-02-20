Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:19

Щербакова опубликовала фото с российскими фигуристами из олимпийской деревни

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фотографию из олимпийской деревни в Пекине.

Также она выложила фото с российскими фигуристами. На него попали Евгений Семененко, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Камила Валиева и Андрей Мозалев.

«Делюсь приятными воспоминаниями и красивыми фотографиями», — написала Щербакова.

По итогам личного турнира Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Второе место заняла Трусова. Бронзу завоевала Каори Сакамото из Японии.

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
1
1
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Щербакова рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде в Пекине
Тарпищев: «Итоги Олимпиады положительные, наши спортсмены выглядели на уровне»
Большунов — второй по достижениям среди всех олимпийцев Пекина-2022. Александра опередил только Йоханнес Бе
«Шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции». Тутберидзе — о ситуации с Валиевой
Этери Тутберидзе: «Трусова, как Гагарин, уносит нас в космос»
«С легендой спорта». Бойкова и Козловский сфотографировались с Большуновым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции». Тутберидзе — о ситуации с Валиевой

Щербакова рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости